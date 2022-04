Het hoogste strafhof van de Amerikaanse staat Texas heeft maandag op de valreep de executie van Melissa Lucio voorkomen. De moeder van veertien kinderen zou woensdag worden geëxecuteerd.

De nu 53-jarige Lucio is in 2008 veroordeeld voor de moord op haar tweejarige dochter Mariah in 2007.

Het kind overleed thuis, twee dagen nadat ze volgens Lucio van de trap was gevallen. Uit de autopsie bleek dat het kind was overleden aan een klap tegen het hoofd.

De veroordeling van Lucio was deels gebaseerd op haar eigen verklaringen tijdens een verhoor vlak na de dood van Mariah. Dat verhoor duurde vijf uren en Lucio's advocaten hebben later gezegd dat de schijnbare bekentenis onder dwang was afgelegd.

Zaak van Lucio leidde tot maatschappelijke verontwaardiging

Lucio heeft altijd volgehouden dat ze onschuldig is. Haar zaak heeft tot maatschappelijke verontwaardiging geleid. Zo wijzen tientallen Democratische en Republikeinse parlementsleden op nieuw bewijsmateriaal en verklaringen van experts die een ander licht op de zaak werpen.

Uit medische informatie blijkt dat de dood van het kind het gevolg kan zijn van een ongeluk, stelt Vanessa Potkin van het Innocence Project, een organisatie die zich inzet voor onschuldige veroordeelden die geen eerlijk proces hebben gekregen.

'Valse getuigenissen, ontlastend bewijsmateriaal werd verzwegen'

De executie van Lucio is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Een lagere rechtbank moet de argumenten van Lucio's advocaten onderzoeken, staat in het besluit dat het hof maandag bekendmaakte.

Volgens de advocaten zijn valse getuigenissen gebruikt. Daarnaast zou Lucio's onschuld blijken uit bewijsmateriaal dat eerder niet beschikbaar was. De verdediging stelt ook dat aanklagers bewijsmateriaal in het voordeel van de vrouw hebben verzwegen.

Er kwam nationale aandacht voor Lucio's zaak nadat daarover een documentaire was gemaakt. Zo betuigden beroemdheden als Kim Kardashian hun steun aan Lucio. Nu de zaak teruggaat naar een lagere rechtbank, is haar executie voor onbepaalde tijd uitgesteld.

"Ik dank God voor mijn leven", zei Lucio in een verklaring die haar advocaten bekendmaakten. "Ik ben dankbaar dat de rechtbank mij de kans heeft gegeven om te leven en mijn onschuld te bewijzen. Ik draag Mariah altijd in mijn hart."

Op de foto bij dit artikel is de ter dood veroordeelde Melissa Lucio (in het wit) in gebed met parlementariërs die zich inzetten voor een herziening van haar vonnis.