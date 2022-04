De Belgische openbare aanklager heeft tegen alle achttien leden van studentenvereniging Reuzegom celstraffen geëist wegens betrokkenheid bij de dood van de Belgische student Sanda Dia, zo meldt de VRT maandag. De eisen variëren van achttien tot zestig maanden cel.

De twintigjarige Dia kwam in december 2018 om het leven tijdens een gewelddadige ontgroening van de studentenvereniging. Toen hij bewusteloos werd binnengebracht op de eerste hulp, was hij zwaar onderkoeld.

De aanklager rekent het de verdachten aan dat ze te laat in actie kwamen. "Men had kans om tijdig in te grijpen", hoorden ze maandag in de rechtszaal tijdens de tweede zittingsdag.

De voorzitter van de studentenvereniging gaat zestig maanden de cel in als het aan het Belgische Openbaar Ministerie ligt. De leider van de ontgroening riskeert vijftig maanden cel.

Naast de celstraffen wil de openbaar aanklager dat de verdachten allen een boete van 1.000 euro betalen. In de praktijk zou die uitkomen op 8.000 euro, meldt de VRT. Als iemand in België naast een celstraf een geldboete krijgt, wordt die namelijk vermenigvuldigd met factor acht.

Ook zouden de verdachten vijf jaar lang uit bepaalde rechten moeten worden ontzet. Dat houdt in dat ze in die periode geen openbare ambten mogen vervullen en niet in een politieke functie mogen worden verkozen.