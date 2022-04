Filantroop en zakenman Osman Kavala is maandag door een Turkse rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege betrokkenheid bij de vermeende couppoging in Turkije in 2016. Hij is wel vrijgesproken van de aanklacht die tegen hem liep wegens spionage.

Kavala zit al ruim vier jaar zonder veroordeling vast in Turkije, nadat hij eind 2017 werd opgepakt op verdenking van het financieren van protesten tegen de Turkse regering in 2013.

Daarvan werd hij in 2020 vrijgesproken, maar enkele uren na zijn vrijspraak werd hij opnieuw gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een vermeende couppoging in 2016. Vervolgens werd hem ook spionage ten laste gelegd.

De Raad van Europa stelde in januari een ultimatum om Kavala vrij te laten. Turkije was als lid van de Raad van Europa verplicht om zich aan de uitspraak van het hof te houden, maar negeerde het ultimatum.

Veel westerse landen hebben Ankara opgeroepen om Kavala vrij te laten. De zaak heeft de banden tussen Turkije en meerdere westerse landen, waaronder Nederland, flink onder druk gezet.

Als filantroop zette Kavala zich in voor onder meer culturele diversiteit en activiteiten rond de Armeense en Koerdische cultuur.