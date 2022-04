Emmanuel Macron kan zijn borst natmaken voor de komende periode. Hij werd dan wel herkozen als president van Frankrijk, maar dat gebeurde vooral doordat zwevende kiezers tegen zijn opponent Marine Le Pen stemden. De komende twee maanden worden cruciaal: Macron moet de kiezers achter hem zien te verenigen, voor zij in juni voor de parlementsverkiezingen naar de stembus gaan, leggen experts uit in gesprek met NU.nl.

Verkiezingsopkomst en percentage stemmen: Emmanuel Macron: 58,55 procent van de stemmen

Marine Le Pen: 41,45 procent van de stemmen

Opkomst: 72 procent - de laagste opkomst in ruim vijftig jaar

Macron werd in 2017 met ruim 66 procent van de stemmen verkozen. Hij heeft dus aan populariteit moeten inboeten.

Macron heeft gewonnen, maar kan niet achteroverleunen. "Het is een grotere overwinning dan verwacht, maar desalniettemin een zeer fragiele", zegt Matthijs Lok, universitair docent Moderne Europese Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. "Het was spannend: een strijd om de ziel van Frankrijk met heel verschillende visies."

Daar sluit historicus en Frankrijkkenner Marloes Beers zich bij aan. "Hij heeft veel anti-Le-Pen-stemmen gekregen. Die zal hij in juni (bij de parlementsverkiezingen, red.) verliezen."

De winst van Macron is groter dan vooraf verwacht. En dat komt deels door de oorlog in Oekraïne. In peilingen voorafgaand aan de verkiezingen werd Macron een nipte verkiezingswinst toegedicht. Maar uiteindelijk was het verschil tussen Marcon en Le Pen 17 procentpunt.

"De Oekraïnecrisis heeft hem ontzettend geholpen", zegt Lok. "Macron is een echte nationalist en presenteert zich als een Europese leider. De grandeur uitstralen vinden Fransen fantastisch."

"Bovendien," zegt Beers, "wordt tijdens een crisis verlangd naar stabiliteit."

“Ik weet dat veel Fransen vandaag niet op mij hebben gestemd, maar vooral tegen extreemrechts.” Emmanuel Macron, president van Frankrijk

De komende vijf jaar zal Macron zijn hervormingsagenda zo veel mogelijk willen doordrukken. Een Franse president kan maar twee achtereenvolgende termijnen dienen en dus moet Macron in 2027 het stokje sowieso aan iemand anders overdragen.

Maar er heerst onzekerheid over hoe succesvol zijn termijn zal zijn. Dat heeft te maken met de parlementsverkiezingen in juni. Macron dankt zijn verkiezingswinst zogezegd aan de linkse kiezers die vooral tegen Le Pen stemden, maar zij kunnen in juni wél naar hartenlust stemmen.

"Linkse kandidaten kregen in de eerste stemronde samen 27 procent van de stemmen. Dat is echt heel veel", legt Beers uit. "Ook rechts had meer stemmen dan Macron, in totaal 32 procent. Maar politiek-rechts is zeer verdeeld."

De parlementsverkiezingen kunnen dramatisch gaan verlopen voor Macron. "De president kreeg tot dusver altijd een meerderheid in het parlement. Maar mocht hij die niet krijgen, dan krijgt hij problemen met het presenteren van wetsvoorstellen", zegt Beers.

Het verenigen van de kiezer zal volgens de Frankrijkkenner lastig zijn. Ze sluit niet uit dat de parlementsverkiezingen historisch slecht gaan verlopen voor Macron.

En dat komt ook door de historische winst van Le Pen. "Het laat zien dat er écht problemen zijn in Frankrijk. Le Pen wist die problemen te duiden. Daar moet Macron iets mee. Hem wordt verweten dat hij enorm EU-gericht is en de economische problemen in zijn eigen land vergeet."

Om de kiezers te verenigen moet Macron concessies doen, denken beide deskundigen. "Hij wil zijn sociale hervormingen doorvoeren, maar moet tegelijkertijd iets met de enorme steun die hij van links heeft gekregen", zegt Lok. "En zij willen geen verhoging, maar verlaging van de pensioenleeftijd."

Toen Macron de linkse kandidaten in de eerste stemronde versloeg, leek hij al een stap terug te doen op dat onderwerp.

Lok verwacht dat Macron een vrouwelijke premier zal aanstellen en een groot deel van zijn kabinet zal laten afhangen van de partijen die het goed doen bij de parlementsverkiezingen, om de kiezers verder te paaien.

Macron leek zondagavond na zijn verkiezingswinst al bewust van het feit dat hij zijn achterban moet verleiden. "Ik weet dat veel Fransen vandaag niet op mij hebben gestemd, maar vooral tegen extreemrechts. Ik wil niet de president zijn van één kamp, maar de president van alle Fransen."

Le Pen heeft het onderste uit de kan gehaald. Beide deskundigen vermoeden dat zij dit resultaat niet (groots) zal overtreffen. "Van links moesten de stemmen komen waar Le Pen en Macron om aasden. Maar zij stemden niet van harte, als ze al stemden", zegt Beers. "Le Pen kan zich niet gematigder opstellen zonder kiezers te verliezen, en haar ietwat gematigdere koers heeft een grens qua aantal stemmen", voegt Lok toe.

Beide deskundigen wagen zich niet aan een concrete voorspelling voor de parlementsverkiezingen in juni. Lok betwijfelt of de kiezers écht massaal van Macron gaan afwijken. "Er is teleurstelling, maar Macron heeft wél enige talenten en capaciteiten. Ze hoeven hem niet sympathiek te vinden, maar ze waarderen dat wel."