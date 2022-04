De oudste mens ter wereld is op 119-jarige leeftijd overleden in Japan. Kane Tanaka werd op 2 januari 1903 geboren en was sinds 9 april jongsleden de één-na-oudste mens ooit en tevens de oudste mens die deze eeuw leefde. De 118-jarige Française Lucile Randon is nu de oudste nog levende mens.

In 2019 werd Tanaka volgens Guinness World Records officieel de oudste mens ter wereld en ze noemde dat het mooiste moment uit haar leven. Vorig jaar nog zou ze de olympische fakkel dragen voor de Spelen van Tokio, maar door de pandemie kon dat niet doorgaan.

Tanaka overleed vorige week dinsdag al in het Japanse verzorgingshuis waar ze al jaren woonde. Ze speelde daar graag bordspelletjes, dronk cola en at chocola. Tanaka trouwde in 1922, kreeg vier kinderen en adopteerde een vijfde.

Gouverneur Seitaro Hattori is verdrietig over het overlijden van Tanaka. "Ik zag ernaar uit om haar dit jaar te zien en samen chocola te eten en frisdrank te drinken", zei Hattori.

Kane Tanaka in 2020 op haar 117e verjaardag. Kane Tanaka in 2020 op haar 117e verjaardag. Foto: Reuters

De officieel erkende oudste mensen ooit 1. Jeanne Calment (Frankrijk): 1875-1997 (122)

2. Kane Tanaka (Japan): 1903-2022 (119)

3. Sarah Knauss (VS): 1880-1999 (119)

4. Lucile Randon (Frankrijk): 1904-heden (118)

5. Nabi Tajima (Japan): 1900-2018 (117)

Oudste mens overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd

Met 119 jaar en 107 dagen gaat Tanaka de boeken in als de één-na-oudste mens ooit. Ze is de opvolger van de Amerikaanse Sarah Knauss, die in 1999 119 jaar en 97 dagen oud was toen ze overleed.

De oudste mens ooit van wie de leeftijd door Guinness World Records officieel is vastgesteld, is de Française Jeanne Louise Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd.

Door het overlijden van Tanaka is Lucile Randon nu officieel de oudste nog levende mens ter wereld. De 118-jarige Française liep een jaar geleden het coronavirus op, maar bleef zonder klachten en werd na drie weken genezen verklaard. Randon, die op 11 februari 2023 haar 119e verjaardag hoopt te vieren, is nu de op drie-na-oudste mens ooit.