De Franse politie heeft in het centrum van Parijs het vuur geopend op een auto die op agenten inreed. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen, maakte het politiekorps in de nacht van zondag op maandag bekend. Een derde persoon in de auto raakte volgens de politie gewond.

De krant Le Parisien en omroep BFMTV, die zich zeggen te baseren op informatie van de politie, berichten dat de agenten de auto zondagavond op de brug Pont Neuf wilden aanhouden en controleren, omdat hij tegen het verkeer in reed. Toen de auto de stoptekens van de politie negeerde en met hoge snelheid recht op hen af reed, voelden zij zich gedwongen het vuur te openen.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen het incident en de presidentsverkiezingen die zondag in Frankrijk werden gehouden.

Nadat zondag bekend werd gemaakt dat Emmanuel Macron opnieuw verkozen was tot de president van Frankrijk, braken in Parijs demonstraties uit in de wijk Châtelet en bij de Place de la République. Er werd onder meer traangas ingezet tegen de demonstranten. Ook in andere Franse steden vonden demonstraties plaats.