Bij gevechten tussen bevolkingsgroepen in de Soedanese regio Darfur zijn vorige week minstens 168 mensen omgekomen. Volgens een onafhankelijke hulporganisatie vielen de slachtoffers in Kreinik, een gebied in West-Darfur. De organisatie vreest dat het dodental nog oploopt. Zo'n twintigduizend mensen zijn door het geweld ontheemd geraakt.

Ook vielen er zeker 98 gewonden, meldde General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur zondag. Het geweld zou zijn opgelaaid toen gewapende Arabische nomaden dorpen van de niet-Arabische minderheid Masalit aanvielen als vergelding voor een eerdere dubbele moord.

In Darfur brak in 2003 een burgeroorlog uit die 300.000 mensen het leven kostte en 2,5 miljoen mensen op de vlucht deed slaan. De regio heeft sinds eind 2020 weer te maken met oplaaiend en vaak dodelijk geweld. Het gaat vooral om conflicten over land, vee, toegang tot water en weidegrond. Alleen al vorig jaar sloegen volgens verschillende hulporganisaties 430.000 mensen op de vlucht.

General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur roept dan ook op tot een terugkeer van de internationale vredesmissie, die zich vanaf januari 2020 uit het gebied terugtrok.