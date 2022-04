De herverkiezing van Emmanuel Macron als president van Frankrijk leidt tot opgeluchte reacties van veel internationale politici. Een overzicht.

Premier Mark Rutte toonde zich verheugd dat hij de komende vijf jaar verder kan werken met Emmanuel Macron als president van Frankrijk.

"Ik ben blij dat we onze brede en goede samenwerking de komende jaren kunnen voortzetten binnen EU en NAVO. Ik zie uit naar het verder versterken van de uitstekende relatie", twitterde Rutte zondagavond.

Ook partijen in de Tweede Kamer laten weten tevreden te zijn. "Opluchting", twitterde Kati Piri (PvdA) over de uitslag. Datzelfde gold ook voor Ruben Brekelmans (VVD): "Wat een enorme opluchting!", liet hij op hetzelfde medium weten.

'Keuze voor democratische waarden'

De Belgische premier Alexander De Croo schreef in een verklaring: "Frankrijk heeft vandaag niet enkel de keuze gemaakt voor een sterk Frankrijk in een slagkrachtig Europa, Frankrijk heeft ook de keuze gemaakt voor democratische waarden, de waarden van de Verlichting, met een diep geloof in de vooruitgang van elke mens, waarbij iedereen - ongeacht achtergrond of afkomst - een eerlijke kans krijgt."

Felicitaties vol opluchting stromen ook binnen uit Brussel. "We kunnen nog eens vijf jaar op Frankrijk rekenen", concludeerde voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de EU-landen.

Ook Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, is blij met de herverkiezing van Macron. Samen kunnen we Frankrijk en Europa vooruit helpen", laat ze weten.

Brussel keek bezorgd toe of Macron zich zijn uiterst rechtse rivale, die de Europese Unie grondig op de schop wil nemen, wel van het lijf zou houden. De plannen van Le Pen zouden het einde betekenen van de EU zoals die nu bestaat, klonk het.

Ook de voorzitter van het Europees Parlement is blij met de prognose die Macron tot verkiezingsoverwinnaar bestempelt. Een sterke EU heeft een sterk Frankrijk nodig, stelde Roberta Metsola.

Leiders VK, Duitsland en Italië reageren opgetogen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is opgetogen dat de Franse kiezers met Macron gekozen hebben voor een pro-Europese koers. "Ik ben blij dat we onze goede samenwerking zullen voortzetten", reageert de Duitse regeringsleider op de herverkiezing van de Franse zittende president.

Voor de Duitse minister Anna Lührmann van Europese Zaken was Macrons overwinning "een pak van het hart". "Een goede uitslag voor Europa", twitterde Lührmann. Duitsland en Frankrijk vormen samen de zogeheten Frans-Duitse as, waarom het EU-beleid vaak draait.

Ook de Britse premier Boris Johnson kijkt ernaar uit om te blijven samenwerken met Macron, zegt hij via Twitter. "Frankrijk is een van onze belangrijkste bondgenoten."

Johnsons Italiaanse ambtgenoot Mario Draghi is opgetogen door de herverkiezing van de Franse president. Hij noemt dient winst "fantastisch nieuws voor heel Europa".