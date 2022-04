Emmanuel Macron heeft een tweede termijn als president van Frankrijk weten te behalen. Dat de voorlopige officiële einduitslag van de Franse presidentsverkiezingen. Macron won met 58,55 procent van de stemmen.

Zijn rechtse uitdager Marine Le Pen was in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen goed voor 41,45 procent, meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken na het tellen van alle uitgebrachte stemmen. De opkomst lag rond de 72 procent.

Macron heeft ten opzichte van de presidentsverkiezingen in 2017 qua steun van de Franse bevolking flink moeten inboeten. Vijf jaar geleden kreeg hij nog 66,1 procent van de stemmen.

In zijn overwinningsspeech benadrukte Macron zijn verkiezingsbeloftes om zich te blijven richten op "een sterker Frankrijk, een sterker Europa" en op duurzaamheid.

De zittende president richtte zich verzoenend tot de Le Pen-stemmers en de mensen die niet hadden gestemd. "Hun woede moet worden gehoord", zei hij.

"Ik zal ervoor zorgen dat de republiek bewaard blijft", beloofde Macron zich in te zetten voor eenheid en de rechtsstaat. "Ik ga ervoor waken dat er respect is voor iedereen."

Le Pen spreekt toch van overwinning

Le Pen gaf haar nederlaag toe in een toespraak. "We hadden de wind van vrijheid kunnen laten waaien door dit land", zei de extreemrechtse politicus. "Maar het Franse volk besloot anders."

De rivaal van Macron noemde de 41,8 procent (van de exitpolls) die ze wist te bemachtigen een overwinning. "Miljoenen landgenoten hebben onze kant gekozen", aldus Le Pen.

Rivalen Macron kijken uit naar parlementsverkiezingen

De Franse krant Le Monde schrijft dat nooit eerder zoveel Fransen stemden op een radicaal-rechtse kandidate. Door de vele door haar behaalde stemmen kijkt Le Pen met goede moed naar de parlementsverkiezingen in juni.

Ook de extreemlinkse politicus Jean-Luc Mélenchon kijkt uit naar de volgende volgende verkiezingen in de hoop Macron te verslaan. "Mijn gedachten gaan uit naar de toekomstige slachtoffers van deze situatie", doelde de in de eerste ronde verslagen presidentskandidaat in een reactie op personen die door verkiezingswinst van Macron later met pensioen zouden kunnen, of nu al afhankelijk zouden zijn van de bijstand.

Herverkiezing Macron is zeldzaam

De meeste stembureaus in Frankrijk zijn om 20.00 uur gesloten. Macron is de eerste Franse president met een parlementaire meerderheid die is herkozen sinds generaal Charles de Gaulle in 1958 de Vijfde Republiek uitriep.

Op basis van de recentste peilingen stelden Franse en internationale media voorzichtig dat Macron president zou blijven. De voormalig minister van Economische Zaken zou volgens de peilingen 55 procent van de stemmen gaan halen.

Macron liep in de peilingen uit na een door hem gewonnen verkiezingsdebat met Le Pen. De dagen daarvoor was de extreemrechtse voorvrouw van Rassemblement National op hem ingelopen. Net als in 2017 wist Macrons rivaal er niet met de winst vandoor te gaan.

Macron waarschuwde voor peilingen, opkomst historisch laag

In de aanloop naar de verkiezingen waarschuwde Macron de Franse kiezers dat ze er niet zomaar van uit moesten gaan dat de peilingen die zijn winst voorspelden, het bij rechte eind zouden hebben.

Vrijdag bracht de zittende president van Frankrijk de onverwachte verkiezingswinst van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in 2016 nog maar eens in herinnering: "De volgende dag werden ze wakker met een kater."

Een voorsprong in de peilingen was volgens Macron geen garantie voor de winst. Ook refereerde de zittend president vrijdag aan het Brexit-referendum. Ook daarin leken de Brexiteers geen schijn van kans te hebben.

Sinds 1969 was de opkomst bij de Franse presidentsverkiezingen niet zo laag, melden Franse media. Le Monde schrijft op basis van prognoses dat 28,2 procent van de stemgerechtigden niet kwam opdagen. Het uiteindelijke officiële percentage is 28 procent. Het is ruim vijftig jaar geleden dat zo'n klein deel van de Fransen ging stemmen.

Fransen niet blij met plan voor verhoging pensioenleeftijd

Macron opperde in maart het plan om de pensioenleeftijd te verhogen. Dat stuitte op veel kritiek in Frankrijk.

Daarnaast beloofde de zittende Franse president belastingverlagingen en versoepelingen van de regels op de arbeidsmarkt als hij een tweede termijn zou krijgen.