De opkomst bij de Franse presidentsverkiezingen was zondag om 12.00 uur 26,41 procent, iets lager dan in 2017. Bij de slotronde van de vorige strijd om het presidentschap had voor de middag 28,23 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht.

Gegevens van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken laten ook zien dat de opkomst wel iets hoger is dan bij de eerste stemronde. Twee weken geleden lag het opkomstpercentage om 12.00 uur op 25,48 procent. De kiezers hebben ditmaal de keuze uit de twee populairste kandidaten van toen: de zittende president Emmanuel Macron en Marine Le Pen.

De opkomst bij de Franse presidentsverkiezingen was in 2007 84,6 procent. In 2012 kwam 80,3 procent van de kiesgerechtigden opdagen. In 2017 was dat 74,5 procent.

Ongeveer 48,7 miljoen mensen kunnen dit jaar stemmen. Le Pen en Macron stemden zelf in twee verschillende gemeenten in het noorden van het land.

Pas als de laatste stemlokalen om 20.00 uur sluiten, komen de eerste exitpolls. De eerste uitslagen worden in de loop van de avond verwacht. Inwoners van de Franse overzeese gebieden konden zaterdag al een keuze maken.

Macron won op 10 april de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met 27,85 procent van de stemmen. Le Pen eindigde met 23,1 procent als tweede in het veld van twaalf kandidaten. Opmerkelijk was dat tijdens de eerste ronde bijna drie op de tien Fransen niet stemden.

Macron versloeg Le Pen in 2017 ruim

Macron en Le Pen streden in 2017 ook al tegen elkaar voor het presidentschap. Macron won destijds met 66 procent van de stemmen.

De verwachting is dat het verschil tussen de politici dit jaar minder groot zal zijn. Volgens de laatste peilingen kan Macron op ongeveer 57 procent van de stemmen rekenen. Zijn verwachte voorsprong op Le Pen werd in de dagen voor de verkiezingen iets groter.