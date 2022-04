In de vroege ochtend staan bij verschillende stembureaus al lange rijen mensen. De opkomst rond het middaguur lag op 26,41 procent, iets lager dan in 2017. Toen had rond dat tijdstip al 28,23 procent van de stemgerechtigden gestemd.

In de vroege ochtend staan bij verschillende stembureaus al lange rijen mensen. De opkomst rond het middaguur lag op 26,41 procent, iets lager dan in 2017. Toen had rond dat tijdstip al 28,23 procent van de stemgerechtigden gestemd. Foto: AFP