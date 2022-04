De tien opvarenden die zijn gevonden nadat hun rondvaartboot in Japan vermist raakte, zijn volgens de kustwacht overleden. Zestien anderen worden nog vermist. Naar hen wordt gezocht.

De boot voer zaterdag bij het noordelijke eiland Hokkaido toen de kapitein rond het middaguur meldde dat het schip slagzij maakte en dreigde te zinken. Daarna was er geen radiocontact meer. Reddingsdiensten hebben de hele nacht naar de vermisten gezocht in het water dat slechts 2 tot 3 graden Celsius is.

Volgens de autoriteiten in de nabijgelegen stad Shari waren de golven in dit deel van de Zee van Ochotsk hoog. Door de ruwe zee keerden veel vissersboten zaterdag vroegtijdig terug naar de haven. De meteorologische dienst had gewaarschuwd voor een naderend lagedrukgebied met toenemende wind.

Een medewerker van een andere touroperator had de kapitein van het vermiste schip kort voor vertrek nog gesproken, bericht de Japanse nieuwszender NHK. "We waren ons ervan bewust dat de toestand op zee verslechterde, dus ik zei tegen de kapitein dat hij niet moest gaan", citeert NHK. "Hij zei ja, maar ging gewoon verder en verliet de haven."

Aan boord zaten 24 passagiers, onder wie twee kinderen, en verder de gezagvoerder en een bemanningslid. Zij droegen naar verluidt reddingsvesten. De rondvaart vond plaats bij Shiretoko, een natuurreservaat dat door UNESCO is aangemerkt als Werelderfgoed. De tour zou ongeveer drie uur duren.