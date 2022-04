De Cookeilanden, een archipel dicht bij Nieuw-Zeeland, hebben voor het eerst een sterfgeval als gevolg van het coronavirus gemeld, ruim twee jaar na het begin van de coronapandemie. Een 63-jarige vrouw met onderliggende gezondheidsproblemen overleed zaterdag toen ze onderweg was naar het ziekenhuis.

De kleine eilandnatie in de Grote Oceaan was tot eind vorig jaar een van de laatste landen ter wereld waar het coronavirus nog niet was waargenomen.

De eerste persoon op de eilandengroep die aan de gevolgen van het virus overleed had volgens premier Mark Brown drie coronavaccinaties gehad. "Het is tragisch, maar niet onverwacht dat we iemand kunnen verliezen aan COVID-19", zei hij.

De Cookeilanden, met een zeer hoge vaccinatiegraad onder de ongeveer zeventienduizend inwoners, meldden in december vorig jaar de eerste positieve coronatest. Sindsdien zijn in totaal 4.727 besmettingen vastgesteld. Van die infecties zijn er momenteel 735 "actief", meldt het ministerie van Volksgezondheid.