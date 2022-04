Een priester en een non zijn zondagochtend in de kerk Saint-Pierre-d'Arène in Nice aangevallen door een man met een mes. De man probeerde in te steken op de priester terwijl de non het mes probeerde te ontfutselen. De aanvaller is gearresteerd.

Vader Christophe, zoals de priester heet, werd meerdere keren gestoken, maar is buiten levensgevaar. De non, zuster Marie-Claude, beschermde de priester en wist het mes uiteindelijk uit de handen van de aanvaller te slaan. Daarbij verwondde ze haar arm.

Volgens de burgemeester van de Zuid-Franse stad, Christian Estrosi, gaat het om een mentaal labiele man. "Door snel handelen van verschillende politie-eenheden is erger voorkomen", aldus de burgemeester.