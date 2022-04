De stembussen zijn open in Frankrijk voor de tweede en laatste ronde van de presidentsverkiezingen. Het belooft zondag een spannende strijd te worden tussen de zittende president Emmanuel Macron en uitdager Marine Le Pen.

De Franse verkiezingen zijn een herhaling van 2017. Ook toen namen Macron en Le Pen het tegen elkaar op. De nu 44-jarige Macron won destijds de verkiezingen met 66 procent van de stemmen.

De verschillen zijn nu een stuk kleiner. De wet schrijft voor dat er zo vlak voor de laatste ronde geen peilingen mogen zijn, maar de allerlaatste peiling gaf een licht voordeel aan Macron (55 procent om 44 procent voor Le Pen).

In de eerste ronde kreeg Macron ook iets meer stemmen dan zijn negen jaar oudere tegenstander. 27,8 procent stemde voor Macron, 23,1 procent van de stemmen ging naar Le Pen.

Er zijn nog heel veel zwevende kiezers, zoals de bijna acht miljoen aanhangers van de linkse Jean-Luc Mélenchon. Die zijn tegen Macron, maar zien Le Pen ook niet zitten. Zo heeft Mélenchon zelf zijn aanhangers opgeroepen om hun stem niet aan Le Pen te geven.

Veel internationale media bestempelen de verkiezingsstrijd in Frankrijk als een strijd tussen twee kandidaten met een slechte reputatie.

56 Macron en Le Pen nek-aan-nek bij Franse presidenstverkiezing

Wat zijn de verschillen tussen Macron en Le Pen?

De liberale, pro-Europese Macron wordt verweten een "president van de rijken" te zijn. Tegenstanders noemen hem elitair zonder oog voor de "gewone Fransman". Hij wordt arrogant genoemd, en het is ook nog niet zo lang geleden dat de tegen Macron gerichte 'Gele Hesjes'-protestbeweging door het land raasde. Ook zijn plan om de pensioenleeftijd te verhogen stuit op veel kritiek in Frankrijk.

De nationalistische Le Pen moest de afgelopen weken ook voor haar reputatie vechten. Dat bleek niet in de laatste plaats uit haar keuze om na de nederlaag in 2017 de naam van haar partij te veranderen naar Rassemblement National. Aan het oude Front National kleefden associaties met antisemitisme, vond ze. Le Pen wordt in haar derde verkiezingen dan ook als de gematigdste versie van zichzelf gezien.

En dan is de Franse verkiezingsstrijd ook nog belangrijk voor Europa. Macron is voor Europese samenwerking, en de opgebouwde band tussen Frankrijk en Duitsland wordt gezien als het cement van de samenwerking in Europa.

Dat cement zou weleens volledig kunnen wegvallen met Le Pen aan de macht. Een verkiezingswinst van Le Pen zou misschien niet betekenen dat Frankrijk letterlijk de Europese Unie verlaat, maar deskundigen zien in haar Europese plannen wel een verkapte 'Frexit'. Le Pens plannen om Frans recht boven Europees recht te stellen, worden in Brussel dan ook met argwaan bekeken.

De eerste uitslagen worden zo rond 20.00 uur verwacht, maar waarschijnlijk kunnen we pas maandag met zekerheid zeggen wie de slag om het Élysée heeft gewonnen.