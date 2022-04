Uit een gezonken boot in de buurt van een van de ecologisch kwetsbare Galapagoseilanden lekt diesel in zee. De autoriteiten hebben oliebarrières aangebracht na het ongeval met het schip de Albatroz bij het eiland Santa Cruz. Ze gaan ervan uit dat er ongeveer 7.500 liter brandstof aan boord was.

Een woordvoerder van het natuurreservaat Galápagos bevestigde eerder de ondergang van de Albatroz. De vier bemanningsleden van het schip zijn gered. Als onderdeel van het noodplan zijn ter plekke drijvende insluitingsarmen neergelegd om eventuele vervuiling in te dammen.

De Galapagos liggen in de Stille Oceaan, ongeveer 1.000 kilometer uit de kust van Ecuador. De eilandengroep is wereldberoemd door de reuzenschildpadden die er leven en de unieke soorten flora en fauna.

De Britse geoloog en natuurkenner Charles Darwin deed er onderzoek dat leidde tot zijn evolutietheorie. De archipel is tevens maritiem natuurreservaat. Commerciële visserij is er verboden.