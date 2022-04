Minstens twaalf migranten zijn omgekomen en tien worden vermist nadat vier boten met aan boord 120 vluchtelingen voor de kust van Tunesië zijn gezonken. Volgens een vertegenwoordiger van de Tunesische kustwacht probeerden ze de oversteek naar Italië te maken en zijn 98 van hen gered. Dat meldt persbureau Reuters.

De boten probeerden de oversteek te maken van Sfax, een stad in het westen van Tunesië, naar Italië. Sfax is een belangrijk vertrekpunt geworden voor mensen die naar Europa willen om conflict en armoede in Afrika en het Midden-Oosten te ontvluchten.

Voor de kust van Libanon zonk zaterdag ook een boot met ongeveer zestig migranten. Volgens de Libanese autoriteiten is één kind omgekomen en zijn 45 mensen gered. De zoektocht naar de overige opvarenden is nog gaande.

Het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken liet eerder deze week weten dat er vorig jaar meer dan 20.000 migranten voor de kust zijn gearresteerd. Ten minste 15.000 mensen bereikten in 2021 wel de kust van Italië.

In de afgelopen maanden zijn tientallen mensen verdronken die vanuit Tunesië en Libië naar Italië probeerden te gaan. Honderdduizenden mensen hebben de afgelopen jaren de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee gemaakt. Uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR blijkt dat in 2021 meer dan 123.000 migranten naar Italië kwamen, vergeleken met meer dan 95.000 in 2020.