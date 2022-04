De Japanse kustwacht heeft vier opvarenden van de omgeslagen toeristenboot Kazu I kunnen redden, maar is nog op zoek naar de andere 22 vermisten en de boot zelf. Het schip voer ten westen van het natuurreservaat Shiretoko bij het noordelijke eiland Hokkaido toen de bemanningsleden zaterdag om 13.15 uur lokale tijd berichtten dat ze in de problemen raakten.

De vier opvarenden die uit het water gehaald zijn werden in de vroege zondagmorgen (lokale tijd) bewusteloos aangetroffen in het ijskoude water, melden lokale media.

De Japanse reddingsdienst heeft vijf patrouilleboten, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Twee bemanningsleden deden een noodmelding dat het schip water maakte en begon te zinken, aldus de Japanse kustwacht.

Om 15.00 uur kwam het laatste bericht door, namelijk dat de boot scheef in het water lag in een hoek van 30 graden. Volgens lokale media gaf de bemanning ook door dat opvarenden zwemvesten aanhadden. Er zaten 24 passagiers op het toeristenschip, onder wie twee kinderen. Het schip heeft plaats voor 65 mensen.

De Japanse premier Fumio Kishida heeft de autoriteiten opgedragen om alle mogelijke middelen in te zetten om de opvarenden te vinden, meldt het Japanse persbureau Kyodo.

Volgens lokale media stonden er hoge golven en voeren vissersboten in hetzelfde gebied juist voortijdig terug naar de haven vanwege de weerswaarschuwingen. The Japan Times schrijft dat het scheepvaartbedrijf vorig jaar ook al in de problemen kwam toen de Kazu I buiten de haven vastliep in ondiep water.