De Japanse kustwacht heeft negen mensen gevonden die op een rondvaartboot zaten die zaterdag ten westen van natuurreservaat Shiretoko bij het noordelijk eiland Hokkaido in problemen is gekomen. Ze werden zondag bewusteloos aangetroffen in het ijskoude water en zijn naar het ziekenhuis gebracht, melden lokale media.

Aan boord waren 24 passagiers, onder wie twee kinderen, en verder de gezagvoerder en een bemanningslid. Het schip heeft plaats voor 65 mensen. Reddingsdiensten hebben de hele nacht vanuit de lucht en per boot naar overlevenden gezocht in het water dat slechts twee tot drie graden Celsius is.

Twee bemanningsleden deden zaterdag rond 13.15 uur lokale tijd een noodmelding dat het schip water maakte en begon te zinken, aldus de Japanse kustwacht. Om 15.00 uur kwam het laatste bericht door, namelijk dat de boot scheef in het water lag in een hoek van 30 graden. Alle opvarenden droegen zwemvesten.

De Japanse premier Fumio Kishida heeft de autoriteiten opgedragen om alle mogelijke middelen in te zetten om de opvarenden te vinden, meldt het Japanse persbureau Kyodo.

Volgens de autoriteiten in de nabijgelegen stad Shari waren de golven in dit deel van de Zee van Ochotsk hoog. Door de ruwe zee keerden veel vissersboten zaterdag vroegtijdig terug naar de haven. De meteorologische dienst had gewaarschuwd voor een naderend lagedrukgebied met toenemende wind.

The Japan Times schrijft dat het scheepvaartbedrijf vorig jaar ook al in de problemen kwam toen de Kazu I buiten de haven vastliep in ondiep water.

Shiretoko is een populaire bestemming voor excursies vanwege het drijfijs en staat sinds 2005 op de Werelderfgoedlijst. Het is de thuisbasis van vele zeldzame diersoorten en planten.