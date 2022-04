Israël sluit zondag zijn enige grensovergang voor arbeiders uit de Gazastrook. De aanleiding hiertoe zijn recente raketaanvallen door Palestijnen op Israëlisch grondgebied. De Gazastrook wordt gecontroleerd door de radicale Palestijnse beweging Hamas.

Bij nieuwe raketaanvallen kan Israël besluiten om de economische maatregel te verlengen. Het land had al tegenmaatregelen genomen na raketaanvallen eerder deze week. De sluiting van de grensovergang bij Erez lijkt een poging om nieuwe geweldsuitbarstingen te voorkomen.

Vrijdag werden vanuit de Gazastrook twee raketten op Israël afgevuurd. Een daarvan kwam daadwerkelijk in Israël terecht, de ander landde in de Gazastrook. De raket die in Israël terechtkwam, heeft volgens lokale media geen schade aangericht. Zaterdag is volgens Israël nog een raket afgevuurd door de Palestijnen.

Het geweld tussen de Palestijnen in Gaza en de Israëliërs escaleerde maandag door de eerste raketaanval vanuit Gaza van dit jaar. Een dag later voerde Israël vergeldingsaanvallen op een wapenfabriek van Hamas uit.

De spanningen tussen de Israëliërs en de Palestijnen zijn de afgelopen weken hoog opgelopen door een reeks geweldsincidenten. Zo raakten vrijdag tientallen Palestijnen gewond tijdens botsingen met de Israëlische politie bij de Al Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem, de op twee na heiligste plaats in de islam.