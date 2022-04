De politie in de Amerikaanse hoofdstad Washington is vrijdag (lokale tijd) een groot onderzoek begonnen nadat een 23-jarige man vier mensen had neergeschoten, onder wie een twaalfjarig meisje. Na de schietpartij opende de politie een klopjacht op de vermeende schutter, onder meer door zijn foto's te verspreiden.

De man, Raymond Spencer, zou op willekeurige slachtoffers hebben geschoten vanuit zijn appartement in de buurt van een prestigieuze school en twee universiteiten. Drie gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, onder wie het twaalfjarige meisje. De toestand van twee van hen, beiden volwassenen, zou kritiek maar stabiel zijn.

De politie kon de man identificeren aan de hand van een video die hij op sociale media had geplaatst, waarin vermoedelijk schoten werden gelost. Bij de video stond het - verkeerd gespelde - bijschrift "Shool shooting" (School shooting).

De wijk Connecticut Avenue-Van Ness ging tijdens de politieactie in lockdown. Verschillende woningen werden ontruimd en doorzocht.

Toen agenten uiteindelijk de woning van de vermeende dader binnenvielen, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. In zijn appartement werden meerdere wapens en een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Over zijn motief is nog niets bekend.