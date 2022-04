De Franse president Emmanuel Macron heeft vrijdag gezegd dat de verkiezingsronde van zondag bepalend is voor de koers die Frankrijk voor de toekomst kiest. Hij vergelijkt de presidentsverkiezingen met de Amerikaanse verkiezingen van 2016, toen Donald Trump tegen alle verwachtingen in tot president werd verkozen. Volgens Macron werden de Amerikanen de dag erna wakker met een "verkiezingskater". Hij waarschuwt de Fransen voor een vergelijkbare afloop.

Macron haalde in gesprek met de Franse televisiezender BFMTV de verkiezingsstrijd tussen Trump en Hillary Clinton in 2016 aan. Volgens de peilingen had de republikeinse Trump destijds geen schijn van kans tegen de democratische Clinton. Toch werd hij tot president verkozen.

"De volgende dag werden ze wakker met een kater", zei Macron over de Amerikaanse stemgerechtigden die ervan overtuigd waren dat Clinton het Witte Huis zou gaan betreden.

In Frankrijk is zondag de beslissende verkiezingsronde tussen de zittend president en zijn extreemrechtse uitdager Marine Le Pen. Volgens Macron is die situatie vergelijkbaar met de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Want net als toen bij de Amerikanen staan de Fransen voor de belangrijke keuze welke kant het land opgaat na de verkiezingen.

Macron refereert ook aan Brexit-referendum

Ook refereerde Macron aan het Brexit-referendum in 2016. Ook de Brexiteers hadden in de peilingen geen schijn van kans, maar ze wonnen wel.

Ondanks een behoorlijke voorsprong in de peilingen is de 44-jarige Macron dan ook niet gerust op de verkiezingszege. Volgens hem zal de opkomst van groot belang zijn.