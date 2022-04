Zeker 33 mensen zijn vrijdag omgekomen bij een bomaanslag op een soennitische moskee in de Afghaanse stad Kunduz. De aanslag volgt in een week van drie aanslagen op sjiitische doelen in Afghanistan waarbij in totaal tientallen mensen om het leven kwamen.

De aanslag van vrijdag vond plaats tijdens het vrijdaggebed in een moskee in Kunduz. Onder de 33 doden waren ook kinderen. Daarnaast zouden nog eens 43 mensen gewond zijn geraakt.

"De daders achter deze dramatische gebeurtenissen zijn kwaadaardige elementen. We stellen alles in het werk hen te arresteren en te straffen", zei een vertegenwoordiger van de Taliban, die sinds vorig jaar aan de macht zijn in Afghanistan. Het is nog onduidelijk wie er achter de explosie zit.

Deze week waren er al drie aanslagen op sjiitische doelen. Dinsdag was er een aanslag op een sjiitische wijk in hoofdstad Kaboel. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven en raakten 25 personen gewond.

Donderdag werden twee aanslagen gepleegd in het noorden van het land. Een aanslag op een moskee in de stad Mazar-i-Sharif kostte zeker 25 mensen het leven. In Kunduz kwamen die dag elf mensen om het leven bij een aanslag. Beide aanslagen werden opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Zo'n 10 tot 20 procent van de Afghaanse bevolking behoort tot de Hazara's, een sjiitische minderheid. Afghanistan telt 38 miljoen inwoners, van wie de overgrote meerderheid soenniet is. De Hazara's zijn geregeld het doelwit van aanvallen, die afwisselend aan de Taliban en IS worden toegeschreven