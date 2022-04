Miljoenen Fransen gaan zondag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Blijft zittend president Emmanuel Macron aan de macht of lukt het Marine Le Pen om revanche te nemen voor haar nederlaag in 2017? Dit moet je weten over de tweede en beslissende verkiezingsronde.

Op basis van de recentste peilingen durven Franse en internationale media voorzichtig te stellen dat Macron de grootste kanshebber is. De voormalig minister van Economische Zaken zou volgens de peilingen 55 procent van de stemmen gaan halen.

Maar na de Brexit in het Verenigd Koninkrijk en de Amerikaanse verkiezingsoverwinning van Donald Trump in 2016 durft niemand meer te juichen voor de laatste stem geteld is. In die gevallen gaven de peilingen de Brexiteers en Trump namelijk geen schijn van kans.

Dat is ook het sentiment dat Macron wil aanwakkeren. Vrijdag bracht hij de verkiezingswinst van Trump nog maar eens in herinnering: "De volgende dag werden ze wakker met een kater." Een voorsprong in de peilingen is volgens Macron geen garantie voor de winst. Ook refereerde de zittend president vrijdag aan het Brexit-referendum.

Een belangrijke slag die Macron en Le Pen de afgelopen weken hebben uitgevochten, is die om de zwevende kiezers. Een groot deel van die kiezers bevindt zich in de extreemlinkse aanhang van Jean-Luc Mélenchon, een uitgesproken tegenstander van Macron die ook ver weg staat van de extreemrechtse Le Pen. Mélenchons aanhang bestaat volgens The Guardian uit 7,7 miljoen kiezers.

Wat er zondag ook gebeurt, het lijkt in ieder geval geen herhaling van de verkiezingen in 2017 te worden. Toen versloeg Macron de 53-jarige Le Pen met ruim 66 procent van de stemmen.

Tijdens debat was Le Pen genuanceerder, Macron won op inhoud

Dat deze verkiezingen wel degelijk anders zijn, werd vooral duidelijk tijdens het grote verkiezingsdebat tussen de twee presidentskandidaten op woensdag. Daarin viel vooral op dat Le Pen zich rustiger en hoffelijker profileert, een verschil dat ook terugkwam in haar campagne. Ook complimenteerde ze Macron met zijn pogingen om vrede in Oekraïne af te dwingen.

Toch wordt Macron gezien als de winnaar van het televisiedebat. Na het debat liep hij weer iets uit in de peilingen, nadat Le Pen dagenlang steeds dichter naar de zittend president was toe gekropen. Macron profiteert van zijn rol als staatsman in oorlogstijd en was ook op de inhoud de bovenliggende partij. Drie keer zei de president "maakt u een grap of zo?" in reactie op een uitspraak van Le Pen die niet klopte, merkte NRC op.

Dat kwam de 44-jarige president ook op kritiek te staan. Kiezers verweten hem arrogant te zijn, iets wat Le Pen ook tijdens het debat aankaartte: "Meneer Macron, stop met me de les te lezen." Bovendien is er naast de waardering voor Macron tijdens de oorlog in Oekraïne ook behoorlijk wat kritiek op hem in Frankrijk.

Strijd tussen twee kandidaten met slechte reputatie

Macron wordt verweten een "president van de rijken" te zijn. Le Pen bestempelt hem als man van het elitaire establishment die geen oog zou hebben voor 'de gewone man', aldus de BBC. Daarnaast is het nog maar kort geleden dat de ontregelende 'Gele Hesjes'-protestbeweging door het land raasde. Ook stuit het plan van Macron om de pensioenleeftijd te verhogen op stevige kritiek.

Maar ook Le Pen moest de afgelopen weken voor haar reputatie vechten. Dat bleek niet in de laatste plaats uit haar keuze om na de nederlaag in 2017 de naam van haar partij te veranderen. Aan het oude Front National kleefden associaties met antisemitisme, vond ze. Le Pen is in haar derde verkiezingen dan ook de gematigdste versie van zichzelf, schrijft de BBC.

Volgens de Britse omroep zijn de Franse verkiezingen dan ook een strijd tussen twee kandidaten met een slechte reputatie.

Macron: Verkiezingen zijn een referendum over Europa

De verkiezingen leven ook buiten Frankrijk, want de koers van de Europese Unie wordt zondag mede bepaald. Een verkiezingswinst van Le Pen zou misschien niet betekenen dat Frankrijk letterlijk de Europese Unie verlaat, maar deskundigen zien in haar Europese plannen wel een verkapte 'Frexit'. Le Pens plannen om Frans recht boven Europees recht te stellen, worden in Brussel dan ook met argwaan bekeken.

Een verkiezingsoverwinning van Le Pen zou de hechte Frans-Duitse as die de laatste jaren werd gevormd door Macron en voormalig bondskanselier Angela Merkel, in minder dan een jaar tijd op losse schroeven kunnen zetten. Die warme banden tussen Parijs en Berlijn werden altijd gezien als een van de belangrijkste successen van de Europese samenwerking.

Macron noemt de verkiezingen een "referendum over Europa". In zijn ogen beschermt de EU de Fransen tegen crises en oorlog.

Wie uiteindelijk aan het langste eind trekt, zal zondag moeten blijken. Het is in ieder geval duidelijk dat de laatste slag om het Elysée een hele spannende zal worden.