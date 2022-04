De Schotse crimineel Christopher H. is vrijdag veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op de Nederlandse misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok in 2016. De dertiger werd eind maart in Glasgow al schuldig bevonden. Hij moet zeker 25 jaar van zijn straf uitzitten, melden diverse Britse media.

H. lokte Kok naar een seksclub in Laren, waar hij werd doodgeschoten door een nog altijd onbekende schutter. De moord op Kok is onderdeel van het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan T. de hoofdverdachte is.

Kok was een zelfbenoemde misdaadjournalist, die het niet erg nauw nam met gangbare journalistieke gedragsregels. Hij publiceerde met naam en toenaam over criminele kopstukken en gebruikte ongecensureerd beeldmateriaal waar hij kon.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wilde T. Kok dood hebben, omdat hij op zijn website Vlinderscrime berichten over T. en diens handlanger Naoufal 'Noffel' F. plaatste.

In 2020 werd H. in de Italiaanse stad Turijn gearresteerd. De Schotse politie noemt de man in een verklaring "een gevaarlijk individu met een lange geschiedenis in de georganiseerde misdaad".