De Israëlische politie en Palestijnse demonstranten zijn vrijdagochtend opnieuw met elkaar gebotst in het gebied rond de Al Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem. Zeker 31 Palestijnen zijn gewond geraakt, 14 van hen moesten naar het ziekenhuis.

Volgens de Israëlische politie begonnen honderden mensen stenen en vuurwerk te gooien en zag ze zich genoodzaakt in te grijpen toen een groep Palestijnen richting de Westmuur (Klaagmuur) trok. Op dat moment waren joden bezig met een eredienst.

Ooggetuigen melden dat de politie rubberen kogels en flitsgranaten gebruikte. Ook zou er geschoten zijn op journalisten.

De Al Aqsamoskee is al weken het middelpunt van aanhoudende confrontaties. In de afgelopen week zijn ook voor het eerst dit jaar raketten afgevuurd vanuit Gaza. Alle raketten werden vooralsnog onderschept door het Israëlische luchtafweersysteem. Als reactie voerde Israël luchtaanvallen uit op de Gazastrook.

Hamas, dat de dienst uitmaakt in Gaza, had er al voor gewaarschuwd dat elk incident bij de Al Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem overschrijding van een "rode lijn" zou betekenen. De islamitische verzetsbeweging beschuldigde Israël ervan aanvallen op gelovigen te tolereren.

De Israëlische premier Naftali Bennett zei daarop dat Hamas bezig is met een lastercampagne. "Dat is de waarheid. Israël doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen genieten van onze feestdagen - joden, moslims en christenen."