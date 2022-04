Een man in Duitsland is officieel als verdachte aangemerkt in de zaak rond de verdwijning van het Britse meisje Madeleine (Maddie) McCann, die vijftien jaar geleden verdween tijdens een familievakantie in Portugal. Het Portugese openbaar ministerie had de Duitse autoriteiten daarom verzocht.

De Duitse politie liet in 2020 weten een veroordeelde Duitse kindermisbruiker, die al in de gevangenis zat, te onderzoeken in verband met de verdwijning van Madeleine in 2007. Het meisje was destijds drie jaar oud. Volgens de Duitse krant Bild gaat het om dezelfde persoon, al hebben de autoriteiten dat niet bevestigd.

De man is tot arguido uitgeroepen - een Portugese term voor een officiële verdachte die nog niet is aangeklaagd. Dat gold eerder ook voor de ouders van Madeleine, maar zij zijn al jaren geen verdachten meer in de zaak.

Nu de Duitse verdachte officieel is aangeklaagd, kan hij overgeleverd worden aan Portugal, zodat hij daar formeel verhoord kan worden.

Madeleine verdween in mei 2007 spoorloos uit haar slaapkamer in vakantieresort Praia da Luz in de Algarve, waar zij met haar familie verbleef. De vermissing groeide uit tot een van de grootste onopgeloste misdaadzaken in de geschiedenis en trok wereldwijd veel aandacht.

Het lot van het meisje is sinds haar vermissing onduidelijk. Duitse onderzoekers geloven niet dat ze nog leeft.