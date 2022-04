Jaren na de dood van de Belgische student Sanda Dia staan vandaag achttien leden van studentenvereniging Reuzegom voor de rechter. De vraag is of zij verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de gewelddadige ontgroening die de twintigjarige Dia het leven kostte. Wat gebeurde op 5 december 2018 en waarom verschijnen de verdachten nu pas voor de rechter?

Op de late avond van 5 december 2018 wordt een bewusteloze Sanda Dia binnengebracht op de eerste hulp. Zwaar onderkoeld, blijkt al snel: de ingenieursstudent heeft een lichaamstemperatuur van slechts 27,2 graden. Daarnaast is het zoutgehalte in het bloed van Dia ontzettend hoog.

De student werd door de leden van de Belgische studentenvereniging Reuzegom naar het ziekenhuis gebracht. En het zijn ook die leden die, zo blijkt uit reconstructies, een grote rol lijken te hebben gehad in de staat waarin Dia verkeerde.

Wat is Reuzegom? Reuzegom was een studentenvereniging gevestigd in het Belgische Leuven. De vereniging richtte zich vooral op vooraanstaande families.

De vereniging had al geen goede naam. Zo raakte de club jaren voor de dood van Dia al in opspraak nadat een filmpje verscheen waarop te zien is hoe een varken wordt doodgeschoten. Het dier, Spekkie, was onderdeel van een ontgroening.

Op 11 december 2018, de vereniging bestond toen ruim zeventig jaar, werd de vereniging ontbonden. Aanleiding was de dood van een van hun aspirant-leden: Sanda Dia.

Vissaus drinken, kuilen graven en muizen eten

Dia wilde graag lid worden van de studentenclub en had daarom besloten mee te doen aan de ontgroening. Die twee dagen durende doop vond plaats in een blokhut in Vorselaar, op grofweg een uur rijden van Leuven.

Tijdens die ontgroening moet Dia niet alleen veel alcohol drinken, maar bijvoorbeeld ook een eetproef ondergaan. Daarin moeten hij en andere aspirant-leden schachtenpap drinken: een brij op basis van visolie met onder meer gemalen muis, levende goudvissen en paling.

Op de tweede dag van de ontgroening moeten Dia en de andere aspirant-leden een put graven. Daarin zitten de studenten urenlang terwijl het kwik buiten daalt naar enkele graden boven nul. De aspirant-leden worden overgoten met emmers water en ondergeplast. Daarnaast moeten ze drinken. Niet alleen veel alcohol, maar ook grote hoeveelheden zoute visolie.

Dia raakt op den duur buiten westen, waarna hij naar het ziekenhuis wordt gebracht. Daar kunnen de artsen niets meer voor hem betekenen: twee dagen later overlijdt de twintigjarige Dia.

Nadat Dia is afgeleverd in het ziekenhuis, lijken de leden van Reuzegom in paniek te raken. Zo wordt opgeroepen alle beelden en berichten die in de groepsapp 'Ruziegom' werden gedeeld te wissen. Ook andere socialemediakanalen worden aangepakt: de Facebook-pagina van Reuzegom gaat op zwart.

De Reuzegommers slaan ook aan het opruimen rondom de blokhut: de put wordt dichtgegooid en alle spullen, soms nog met restjes geblendeerde muis, worden in vuilniszakken gestopt. Ook de studentenkamer van Dia wordt opgeruimd.

Reuzegommers eerst vooral berispt, nu berecht

Een jaar na de dood van Dia kregen de betrokken studenten straf: ze kregen een taakstraf en moesten een paper schrijven. Dat leidde tot ophef in België, waarbij ook het woord 'klassenjustitie' meermaals viel, verwijzend naar de vooraanstaande families waaruit de verdachten komen.

In 2020 volgde ook een groot gerechtelijk onderzoek naar de achttien leden van de studentenclub. Dat onderzoek nam enige tijd in beslag, onder meer omdat de verdachten aanvullend onderzoek vroegen. En toen het proces in de zomer van 2021 eindelijk op het punt van beginnen stond, werd de voorzitter van de raadkamer gewraakt.

De eerste inhoudelijke zitting vond in oktober 2021 plaats. Nu, zo'n 3,5 jaar na de dood van Dia, zullen de verdachten voor het eerst voor de rechtbank worden gehoord. Ze staan terecht voor onder meer onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. De straffen kunnen oplopen tot vijftien jaar cel.

Nabestaanden hopen eindelijk gerechtigheid te krijgen, zo zegt zijn vader Papis Dia tegen Het Nieuwsblad. "Ons leven is geruïneerd. Het is tijd voor de waarheid."