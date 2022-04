Een aanslag op een sjiitische moskee in het noorden van Afghanistan heeft donderdag tientallen levens geëist. De aanslag in de stad Mazar-i-Sharif is de tweede aanval op een sjiitisch doelwit in het land in drie dagen. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag van donderdag opgeëist.

"Er zijn minstens 25 doden", zei het hoofd informatievoorziening van de provincie Balkh. Meer dan dertig mensen raakten gewond. Op sociale media werden beelden gedeeld van slachtoffers die naar een ziekenhuis werden gebracht. Het gebedshuis is omringd door glasscherven.

Zo'n 10 tot 20 procent van de Afghaanse bevolking behoort tot de Hazara's, een sjiitische minderheid. Afghanistan telt 38 miljoen inwoners, van wie de overgrote meerderheid soenniet is.

De Hazara's zijn geregeld het doelwit van aanvallen, die afwisselend aan de Taliban en IS worden toegeschreven. De aanslag van donderdag is door IS opgeëist. Dinsdag kwamen zeker 6 mensen om het leven en raakten 25 personen gewond bij een aanslag in een sjiitische wijk van de hoofdstad Kaboel.

Ook in de Noord-Afghaanse stad Kunduz, waar eerder Nederlandse eenheden waren gelegerd, werd donderdag een aanslag gepleegd. Zeker elf mensen kwamen daarbij om het leven kwamen of raakten gewond.