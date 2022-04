De Belgische vicepremier en buitenlandminister Sophie Wilmès legt per direct haar ministeriële werkzaamheden neer. Bij haar man is een agressieve vorm van hersenkanker geconstateerd en Wilmès zegt niet voor hem te kunnen zorgen terwijl ze het land bestuurt. Het is nog onduidelijk of en wanneer Wilmès terugkeert.

"Minister zijn vereist discipline, beschikbaarheid en totale toewijding, waardoor ik niet de hulp en troost kan bieden aan Christopher en onze kinderen die zij in deze moeilijke periode nodig hebben", schrijft Wilmès. "Ik wil er voor hem zijn, zoals hij er altijd voor ons is geweest en deze strijd samen met hem en onze kinderen voeren."

Haar partijgenoten David Clarinval en Mathieu Michel nemen haar taken over. Clarinval is minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kleine of Middelgrote Ondernemingen (KMO's) en Landbouw, terwijl Michel de staatssecretaris voor Digitalisering is.

Wilmès werd in 2019 benoemd tot de eerste vrouwelijke premier van België. Sinds oktober 2020 vervulde zij de rol van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel.

Of Wilmès terugkeert, is nog niet duidelijk. "Het opstappen geeft ons de mogelijkheid om tijdens de zomer een overzicht te hebben van onze situatie", schrijft Wilmès. Ze zegt tijdens haar afwezigheid geen financiële vergoeding te krijgen.

De volledige verklaring van Wilmès kun je hieronder lezen.