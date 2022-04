De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn extreemrechtse rivaal voor de presidentsverkiezingen Marine Le Pen tijdens een verkiezingsdebat beschuldigd van banden met Rusland en de Russische president Vladimir Poetin. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn zondag.

De belangen van Le Pen zijn volgens de huidige president Emmanuel Macron verbonden met het leiderschap van Rusland. "U bent afhankelijk van de Russische regering en u bent afhankelijk van de heer Poetin", verweet Macron haar woensdag tijdens het verkiezingsdebat op tv.

Macron benadrukte dat andere partijen erin geslaagd zijn hun campagnes te financieren met Franse leningen, niet via een bank die verbonden is met Rusland. "Niemand van ons ging financiering zoeken bij een Russische bank, en zeker niet bij een bank die dicht bij de macht staat in Rusland", aldus het huidige staatshoofd.

Le Pen kreeg in 2014 een lening van een Russische bank voordat ze in 2017 meedeed met de presidentsverkiezingen. De rechtse politica antwoordde dat ze een politiek leider is die vrij is van externe invloeden en gaf aan dat ze naar een Russische bank was gestapt omdat "geen enkele Franse bank me een lening wilde geven".

Macron wees zijn tegenstander er nog fijntjes op dat ze de Krim als Russisch grondgebied heeft erkend toen de Russen het Oekraïense schiereiland in 2014 annexeerden. "Volgens het internationaal recht erkennen we zelden gebieden die met geweld zijn geannexeerd", stelde de Franse leider.

Le Pen benadrukte steun aan sanctie tegen Rusland

Le Pen benadrukte dat ze alle sancties tegen Moskou steunt die zijn doorgevoerd sinds Rusland op 24 februari Oekraïne binnen is gevallen. Ook is ze voor levering van wapens aan Oekraïne. "De agressie waar Oekraïne het slachtoffer van is geworden, is onaanvaardbaar", zei de leider van Rassemblement national.

De twee vlogen elkaar ook in de haren over een eventueel verbod op het dragen van hoofddoeken in het openbaar. Macron verweet haar "een burgeroorlog te riskeren" als ze haar plan doorzet.

Peiling duidt op Macron als winnaar debat

Uit de tussentijdse peiling bleek dat 59 procent van de ondervraagde kijkers Macron overtuigender vond dan Le Pen. In 2017 bleek uit een peiling van hetzelfde bureau dat 63 procent van de ondervraagden Macron overtuigender vond.

Peilingen van het stemgedrag voor de verkiezingen van zondag laten zien dat Macron zal winnen met ongeveer 55,5 procent van de stemmen. In 2017 versloeg Macron zijn tegenstander Le Pen met 66,1 procent van de stemmen.

Le Pen kwam gepolijster en beheerster over dan in een tv-debat voor het presidentschap in 2017. Macron viel haar aan over haar banden met het Russische leiderschap, haar plannen voor de economie en haar beleid voor de Europese Unie.

"Mijnheer Macron, stop met me de les te lezen", antwoordde Le Pen, die een aanzienlijk hoffelijker toon aansloeg dan in 2017. Ze complimenteerde Macron zelfs met zijn diplomatieke inspanningen om de oorlog in Oekraïne te voorkomen.