De Franse president Emmanuel Macron kwam donderdag in een verkiezingsdebat beter uit de verf dan de extreemrechtse kandidaat Marine Le Pen, blijkt uit een opiniepeiling. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn zondag.

Uit de tussentijdse peiling bleek dat 59% van de ondervraagde kijkers Macron overtuigender vond dan Le Pen. In 2017 bleek uit een peiling van hetzelfde bureau dat 63% van de ondervraagden Macron overtuigender vond.

Peilingen van het stemgedrag voor de verkiezingen van zondag laten zien dat Macron zal winnen met ongeveer 55,5% van de stemmen. In 2017 versloeg Macron zijn tegenstander Le Pen met 66,1% van de stemmen.

Le Pen kwam gepolijster en beheerster over dan in een tv-debat voor het presidentschap in 2017. Macron viel haar aan over haar banden met het Russische leiderschap, haar plannen voor de economie en haar beleid voor de Europese Unie.

"Mijnheer Macron, stop met me de les te lezen", antwoordde Le Pen, die een aanzienlijk hoffelijker toon aansloeg dan in 2017. Ze complimenteerde Macron zelfs met zijn diplomatieke inspanningen om de oorlog in Oekraïne te voorkomen.