Een militair vliegtuig dat parachutisten dropte bij een honkbalwedstrijd in Washington heeft paniek veroorzaakt. Nadat het alarm afging is het Capitool, waar het Amerikaanse parlement is gehuisvest, voor korte tijd ontruimd.

De politie van het Capitool dacht aanvankelijk dat het vliegtuig een "mogelijk gevaar" vormde voor het Capitoolcomplex. Enkele minuten later liet zij weten dat er geen dreiging was en dat het gebouw en dat het gebouw uit voorzorg was ontruimd.

De politie van het District Columbia zei later dat het om een militair vliegtuig ging met aan boord parachutisten van het militaire demonstratieteam The Golden Knights.

De parachutisten maakten een sprong in het honkbalstadion Nationals Park waar de Washington Nationals het opnamen tegen de Arizona Diamondbacks. Het stadion ligt op iets meer dan een mijl afstand van het Capitool.