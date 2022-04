Een militair vliegtuig dat parachutisten dropte bij een honkbalwedstrijd in Washington heeft woensdagavond (lokale tijd) paniek veroorzaakt. Nadat het alarm was afgegaan, werd het Capitool, waar het Amerikaanse parlement is gehuisvest, voor korte tijd ontruimd.

De politie van het Capitool dacht aanvankelijk dat het vliegtuig een "mogelijk gevaar" vormde voor het parlementsgebouw. Enkele minuten later liet ze weten dat er geen dreiging was en dat het complex uit voorzorg was ontruimd.

De politie van het district Columbia zei later dat het ging om een militair vliegtuig met parachutisten van het militaire demonstratieteam The Golden Knights aan boord.

De parachutisten maakten een sprong in het Nationals Park-stadion waar de honkballers van Washington Nationals het opnamen tegen Arizona Diamondbacks. Het stadion ligt op iets meer dan 1 mijl (1,6 kilometer) afstand van het Capitool.

Pelosi spreekt van een schandalige en beangstigende fout

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, noemt de situatie een "schandalige en beangstigende fout" van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Die liet na om de politie van het Capitool te informeren over de geplande demonstratie van de parachutisten.

"De onnodige paniek die werd veroorzaakt door deze duidelijke nalatigheid was bijzonder schadelijk voor leden, personeel en institutionele medewerkers die nog steeds worstelen met het trauma van de aanval op hun werkplek op 6 januari 2021", zei Pelosi.

De FAA is begonnen met een onderzoek naar het incident, vertelde een goed ingevoerde bron aan Reuters. Het vliegtuig - een eenmotorig toestel - zou rond Washington hebben gecirkeld nadat het was opgestegen van luchthaven Joint Base Andrews in de staat Maryland.