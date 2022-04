WikiLeaks-oprichter Julian Assange wordt zeer waarschijnlijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De rechter van het Westminster Magistrates' Court heeft het bevel voor de uitlevering goedgekeurd. Alleen minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel moet nog haar handtekening onder het bevel zetten.

De advocaten van Assange kunnen bij Patel nog tot 18 mei beroep aantekenen tegen het besluit.

De Amerikaanse justitie wil Assange berechten voor het publiceren van talrijke vertrouwelijke militaire documenten en spionage, waarvoor hij tot 175 jaar celstraf zou riskeren. Hij zou onder meer de dood van informanten van de Amerikaanse strijdkrachten op zijn geweten kunnen hebben.

De verdediging van Assange stelt dat hij vanuit journalistiek oogpunt handelde toen hij de documenten publiceerde. Buiten de rechtbank waren tientallen mensen bijeengekomen om hun steun te betuigen aan Assange en te demonstreren tegen uitzetting.

De in Australië geboren Assange heeft jarenlang ondergedoken gezeten in de ambassade van Ecuador in Londen. Nadat de ambassade hem de deur had gewezen, werd de WikiLeaks-oprichter opgepakt in de Britse hoofdstad. Assange werd namelijk in 2010 ook aangemerkt als verdachte in een zaak over seksueel misbruik in Zweden. Sindsdien zit hij vast in de zwaarbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen.

De Amerikaanse autoriteiten hebben beloofd dat Assange in de VS niet zal worden opgesloten in een streng beveiligde gevangenis en dat hij zijn straf in Australië zou kunnen uitzitten, mocht hij veroordeeld worden. Dat heeft te maken met de broze gezondheid van de vijftigjarige Assange.