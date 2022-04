Dagjesmensen moeten vanaf juni tot 10 euro betalen als zij toegang tot de stad Venetië willen krijgen. De Italiaanse stad doet een proef om het toerisme in de stad te beteugelen. Een kaartje kost minimaal 3 euro en de prijs is afhankelijk van de dag en de evenementen, schrijft The Guardian woensdag.

Door het systeem zouden voortaan nog tussen de 40.000 en 50.000 dagjesmensen per dag verwelkomd worden. Ter vergelijking: tijdens het paasweekend waren er meer dan 125.000 toeristen in de stad, schrijft de Britse krant.

Burgemeester Luigi Brugnaro spreekt van "een complex experiment", maar is er trots op dat zijn stad "als eerste ter wereld" deze stap zet. Het nieuwe toerismebeleid wordt vooralsnog zes maanden getest.

Bij de belangrijkste toegangspunten tot de stad komen waarschijnlijk draaihekken, zodat mensen ook daadwerkelijk een kaartje moeten gebruiken om de stad in te kunnen.

Inwoners van Venetië en omgeving, hun familieleden en mensen die in Venetië een hotelovernachting boeken, hoeven geen kaartje te kopen. Ook gelden er uitzonderingen voor bijvoorbeeld begrafenissen. Een volledige lijst met uitzonderingen wordt in de komende weken verwacht.

Al jaren willen met name de inwoners dat er wat tegen het massatoerisme gedaan wordt. Tijdens de coronacrisis, toen er zelfs even geen toeristen naar Venetië kwamen, was dat minder noodzakelijk.