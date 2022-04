In Sri Lanka zijn dinsdag een dode en zeker tien gewonden gevallen tijdens een demonstratie in de centrale stad Rambukkana. Om de demonstranten uiteen te drijven, schoot de politie met scherp op de menigte. Sri Lanka zoekt financiële steun bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om een verergerende economische crisis te verlichten.

In de Zuid-Aziatische eilandstaat met 22 miljoen inwoners wordt al wekenlang gedemonstreerd tegen het slechte economische beleid van de regering. In Sri Lanka is een tekort aan eerste levensbehoeften en er zijn langdurige stroomonderbrekingen.

Volgens een ziekenhuisdirecteur is ten minste één demonstrant gedood en zijn gewonden in het ziekenhuis opgenomen; twee van hen verkeren in kritieke toestand. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer sinds de overwegend vreedzame protesten vorige maand begonnen.

"We vermoeden dat hij aan een schotwond is overleden, maar hebben een autopsie nodig om de exacte doodsoorzaak te bevestigen", zei Mihiri Priyangani van het academisch ziekenhuis van Kegalle tegen Reuters.

In het ziekenhuis zijn ook verschillende gewonde politieagenten opgenomen.

Ook politieagenten raakten gewond bij demonstratie

Volgens Priyangani heeft de politie met scherp geschoten en traangas gebruikt toen de menigte met stenen en andere voorwerpen gooide. "De politie is nog steeds in het gebied en probeert de rust te herstellen."

Analisten bestempelen politieke instabiliteit als een ernstig risico nu Sri Lanka probeert te onderhandelen over een leningsprogramma van het IMF. Een delegatie onder leiding van minister van Financiën Ali Sabry voert daarover besprekingen in het Amerikaanse Washington.