In Nigeria zijn twintig buspassagiers, onder wie kinderen, door brand om het leven gekomen, zei de dienst voor verkeersveiligheid dinsdag. De brand ontstond nadat de openbare minibus die hen vervoerde, in botsing kwam met een auto op een snelweg in het noorden van het land.

Het ongeval werd veroorzaakt door de overtreding van de maximumsnelheid, zei een overheidsautoriteit in een verklaring. "Een bestuurder raakte gewond, twintig personen werden gedood en tot as verbrand."

In de dichtstbevolkte natie van Afrika zijn veel wegen slecht onderhouden en vol kuilen. Daardoor ontstaan veel ongelukken, die elk jaar tientallen levens eisen.