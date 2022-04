De Britse premier Boris Johnson heeft dinsdag zijn excuses aangeboden aan leden van het Britse parlement voor het overtreden van de coronaregels tijdens een verjaardagsfeest in zijn ambtswoning twee jaar terug. Hij zei niet te weten dat de bijeenkomst in strijd was met de coronaregels die hij zelf had opgesteld.

Tegenstanders hebben Johnson opgeroepen af te treden en beschuldigen hem van misleiding van het parlement. Vorig jaar vertelde Johnson namelijk dat alle coronaregels in Downing Street, de woon- en werkplek van de premier, werden opgevolgd.

Johnson kreeg een boete voor de bijeenkomst ter ere van zijn verjaardag op 19 juni 2020. Hij werd volgens Britse media met een taart verrast en toegezongen door tientallen collega's. Dit feestje en andere bijeenkomsten in zijn verblijf kwamen bekend te staan als de 'partygate'-affaire.

De oppositie was niet blij met de excuses van Johnson. Labour-leider Keir Starmer drong er bij wetgevers op aan om de premier te verwijderen "om fatsoen, eerlijkheid en integriteit terug te brengen in onze politiek en een einde te maken aan de minachting van alles waar dit land voor staat".

Donderdag debatteert en stemt het Lagerhuis op initiatief van oppositiepartij Labour over een verder onderzoek. Uit dat onderzoek moet blijken of Johnson het parlement daadwerkelijk misleid heeft. Omdat de Conservatieven, de partij van Johnson, in het Lagerhuis een meerderheid hebben, is het maar de vraag of het voorstel erdoorheen komt.