Israël heeft dinsdag voor het eerst in maanden luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, meldt persbureau AFP. De actie volgde nadat vanuit de Palestijnse enclave een raket was afgevuurd. Dat projectiel werd volgens het Israëlische leger onderschept door het luchtverdedigingssysteem en stortte bij Tel Aviv in zee.

Maandagavond klonken waarschuwingssirenes in het zuiden van Israël nadat de raket was afgevuurd vanuit de enclave die wordt gecontroleerd door de islamistische groepering Hamas. Het ging om het eerste incident van deze aard sinds begin januari.

Uren na de raketaanval liet de Israëlische luchtmacht weten dat het als vergelding een wapenfabriek van Hamas had geraakt. Daarop beweerde Hamas dat het zijn "luchtafweer" had gebruikt om de luchtaanvallen tegen te gaan.

Volgens getuigen en bronnen in Gaza zijn er geen slachtoffers gevallen. Toch verhoogt het incident de spanning in de regio na de recente rellen van religieuze aard op de Tempelberg.

Volgens diplomatieke bronnen vergadert de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dinsdag over de toename van het geweld in de regio.