Zuid-Afrika heeft het leger ingezet om de slachtoffers van de watersnoodramp in de oostelijke provincie KwaZoeloe-Natal te helpen. Door de overstromingen zijn zeker 443 mensen om het leven gekomen. Naar 63 vermisten wordt nog gezocht.

De regering heeft besloten tienduizend militairen naar het gebied te sturen om de reddingswerkers te assisteren. Het herstel van de elektriciteitsverbindingen en de drinkwatervoorziening heeft prioriteit.

Daarnaast moet transport over de weg weer mogelijk worden gemaakt door de enorme puinhopen en de dikke laag modder die de hevige regenval heeft achtergelaten op te ruimen. Helikopters zijn aanwezig voor verkenningsdoeleinden en om onder meer medicijnen af te leveren.

In het zwaar getroffen KwaZoeloe-Natal, met de drukke havenstad Durban, zijn afgelopen week tienduizenden mensen dakloos geworden. Het gaat daar om de zwaarste regenval in ruim zestig jaar. Op sommige plekken viel binnen 48 uur bijna de helft van wat er normaal gesproken in een jaar naar beneden komt. Inmiddels dreigen ook in aangrenzende gebieden problemen.