Zijn tour door Zweden is al vier dagen op een rij aanleiding voor gewelddadige ongeregeldheden in het land. De extreemrechtse politicus staat erom bekend te provoceren door tijdens bijeenkomsten korans te verbranden. Wie is de Zweeds-Deense Rasmus Paludan?

In 2017 richtte Rasmus Paludan in Denemarken de extreemrechtse partij Stram Kurs (Harde Lijn) op. De partij strijdt voor een streng anti-islambeleid en is tegen niet-westerse immigranten, specifiek moslims. Het doel van de partij is het verbieden van de islam en deporteren van alle moslims in Denemarken. Bij de Deense parlementsverkiezingen van 2019 haalde de partij niet de kiesdrempel van 2 procent.

De veertigjarige Paludan kreeg voor het eerst publieke aandacht in 2017, toen hij begon met het maken van anti-moslimvideo's op YouTube. Hij staat bekend om zijn provocerende acties waarbij hij korans, soms omwikkeld met bacon, verbrandt. Dat doet hij geregeld in wijken met voornamelijk islamitische bewoners. Volgens Paludan zijn de verbrandingen een eerbetoon aan de vrijheid van meningsuiting.

Veroordelingen wegens racisme

In 2019 werd Paludan al eens veroordeeld tot twee weken voorwaardelijke celstraf voor racistische uitingen die hij had gedaan richting een woordvoerder van de Black Lives Matter-beweging.

Een jaar later werd de extreemrechtse politicus nog eens veroordeeld. Dit keer tot een maand gevangenisstraf en twee maanden voorwaardelijk nadat hij schuldig werd bevonden aan racisme, smaad en roekeloos rijgedrag. Ook werd de voormalig advocaat voor drie jaar uit zijn ambt gezet, werd zijn rijbewijs hem een jaar lang afgenomen en moest hij een boete betalen van 40 duizend Deense kronen (ruim 5.000 euro). Paludan had onder meer tijdens een demonstraties geïnsinueerd dat een vrouw uit Somalië een prostitué zou zijn.

Het huidige bezoek van Paludan aan Zweden leidde in verschillende steden al tot gewelddadige rellen. Tot dusver is het alleen donderdag in Malmö daadwerkelijk tot een koranverbranding gekomen. In de Zweedse stad Norrköping zijn zondag drie mensen gewond geraakt tijdens rellen nadat agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Er werden zeker 25 mensen gearresteerd.