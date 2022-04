In de Zweedse stad Norrköping zijn zondag gewelddadige rellen uitgebroken. Drie mensen raakten gewond toen agenten waarschuwingsschoten losten, meldt de Zweedse politie. Volgens Zweedse media raakte niemand levensbedreigend gewond. Het is de vierde dag op rij van ongeregeldheden in het land.

Volgens de politie werden de gewonden getroffen door afgeketste kogels. De drie geraakte mensen, van wie er één een schouderwond zou hebben, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn zij aangehouden "op verdenking van een misdrijf", aldus de politie.

Bij de rellen in Norrköping, circa 160 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Stockholm, waren ongeveer 150 mensen betrokken. Relschoppers gooiden met stenen naar agenten en staken onder meer een auto in brand. De politie verrichtte zeker 25 arrestaties.

De aanleiding voor de reeks rellen in Zweden is een door de Deense rechts-extremist Rasmus Paludan georganiseerde bijeenkomst waarbij een koran zou worden verbrand. Eerder leidde dat tot verzet en rellen in Malmö, Örebro, Linköping en Landskrona, waarbij vooral materiële schade werd veroorzaakt. Ook raakten tijdens die eerdere rellen enkele politieagenten gewond.

Tot dusver is het alleen donderdag in Malmö daadwerkelijk tot een koranverbranding gekomen. In die stad brak ook afgelopen nacht geweld uit toen bekend werd dat de extremistische groep van Paludan er opnieuw een koran wilde verbranden. Voertuigen werden in brand gestoken en sommige demonstranten gooiden stenen naar de politie. Tot een koranverbranding kwam het niet.