Meer dan twintig mensen zijn zondag gewond geraakt bij nieuwe botsingen tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische oproerpolitie op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. De politie heeft zeker negen mensen opgepakt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er ongeregeldheden zijn bij de plek, die door zowel de joden als de moslims als heilig wordt beschouwd.

Demonstranten gooiden stenen tegen twee bussen met joden die onderweg waren naar de Tempelberg. Meerdere passagiers raakten gewond toen de ramen van het voertuig werden ingeslagen. Bovendien probeerden de Palestijnse betogers de toegang tot de heilige plek te blokkeren door obstakels met stenen en ijzeren staven te bouwen. Toen de oproerpolitie verscheen, begonnen ze ook met vuurwerk te gooien.

Eerder ook rellen bij moskee op Tempelberg

Vrijdag braken na het ochtendgebed ook al rellen uit bij de Al Aqsamoskee op de Tempelberg. Honderden gelovigen keerden zich toen tegen de politie. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk en zetten traangas en rubberen kogels in.

Volgens de Palestijnse hulpdienst Rode Halvemaan raakten meer dan 150 Palestijnen gewond, Israëlische autoriteiten spraken van drie gewonde agenten. Zo'n 400 Palestijnen zouden zijn gearresteerd.

De Al Aqsamoskee is de op twee na heiligste plaats in de islam. De Tempelberg wordt echter ook door de joden als heilig gezien omdat er vroeger twee joodse tempels stonden. Israël is verantwoordelijk voor de veiligheid, maar de islamitische autoriteiten beheren de heilige plek. Volgens een regeling met de autoriteiten mogen joden de plek bezoeken, maar mogen ze er niet bidden.

Paus roept in paastoespraak op tot verzoening

In zijn paastoespraak riep Paus Franciscus zondag op om heilige plekken in Jeruzalem vrij toegankelijk te maken. Ook riep hij op tot een verzoening tussen de Palestijnen en Israëliërs.

Amnesty International beschuldigde Israël in februari van het voeren van apartheidspolitiek ten aanzien van Palestijnen. De mensenrechtenorganisatie stelt na twee jaar onderzoek dat Palestijnen sinds 1948 als een "ondergeschikte raciale groep" worden behandeld in het land.