Paus Franciscus heeft bij de paasviering op een vrijwel gevuld Sint-Pietersplein in Vaticaanstad de traditionele zegen uitgesproken 'voor de stad en voor de wereld' (het urbi et orbi genoemd). Hij wenste het publiek een goed Pasen toe. Een dankwoord voor de bloemen uit onder meer Nederland die het enorme plein opfleuren bleef uit.

De 85-jarige kerkvorst uitte kritiek op Rusland dat Oekraïne in een "wreed en zinloos" conflict heeft gesleept en besteedde aandacht aan de verwoeste steden, de vele slachtoffers en mensen die daar in schuilkelders verblijven.

Ook riep hij op tot verzoening en een einde aan de "broederhaat". "Laten we met luide stem om vrede roepen. Vrede is mogelijk." De paus prees de gastvrije ontvangst van Oekraïense vluchtelingen in Europa en elders.

Vanwege corona was de viering de afgelopen twee jaar sober en zonder publiek. De vermoeid ogende paus wees op de diepe sporen die de epidemie heeft achtergelaten. Het Sint-Pietersplein mocht in 2020 en 2021 niet worden gedecoreerd, maar vorig jaar waren er wel Nederlandse rozen voor in de Sint-Pietersbasiliek.

Dit jaar mocht bloemsierkunstenaar Piet van der Burg de bloemenzee op het Sint-Pietersplein verzorgen. Het leek er even op dat er geen Nederlandse bloemen naar het Vaticaan zouden komen, maar er werden alsnog sponsors gevonden. Naast duizenden tulpen en andere bloemen en planten zorgde Van der Burg onder meer voor twee grote bloemstukken.