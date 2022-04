Een 27-jarige Nederlander is vrijdag om het leven gekomen bij een canyoningongeluk in het Zwitserse kanton Ticino, meldt het Duitse persbureau DPA. De man woonde in het Zwitserse kanton Graubünden.

Volgens de lokale politie was de man vrijdag met een klimpartner naar een kloof bij de plaats Linescio gegaan, ongeveer 26 kilometer ten noordwesten van de stad Locarno. Bij het abseilen kwam hij in een plas water terecht, waarin hij vast kwam te zitten.

De klimpartner wist hem te bevrijden en uit de kloof te halen, waarna reddingswerkers hem nog probeerden te reanimeren. Zaterdagavond meldde de politie echter dat de man in het ziekenhuis was overleden.

Canyoning is een sport waarbij je al lopend, zwemmend, klimmend, glijdend, springend en abseilend een tocht maakt door een kloof of canyon waar meestal water doorheen stroomt.