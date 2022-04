Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn twee personen omgekomen en negen personen gewond geraakt, melden de lokale autoriteiten. De schietpartij in de stad in het noordoosten van de VS vond in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) plaats.

De toedracht van het schietincident is nog onbekend. De politie doet ter plaatse onderzoek. Er is nog niets bekend over verdachten of aanhoudingen.

De politie waarschuwt mensen om uit de buurt te blijven van de plek waar de schietpartij plaatsvond. Er zou nog steeds sprake zijn van een gevaarlijke situatie.

De gewonden worden behandeld in verschillende ziekenhuizen in de omgeving. Een van hen zou zich op eigen gelegenheid hebben gemeld in een ziekenhuis.