Tijdens een schietpartij in een winkelcentrum in het Amerikaanse Columbia zijn veertien personen gewond geraakt. De plaatselijke politie vermoedt dat zeker drie verdachten schoten hebben gelost. Een van hen is gearresteerd.

Er zijn geen doden gemeld. Volgens de politie van Columbia, in de staat South Carolina, zijn de gewonden 15 tot 73 jaar oud. Een van hen zou nog in het ziekenhuis liggen.

Negen van de gewonden zijn geraakt door kogels. De overigen hebben onder meer botten gebroken tijdens hun vlucht voor het vuurwapengeweld.

De politie heeft een 22-jarige man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in het Columbiana Centre. Ook hebben agenten één van de vuurwapens gevonden in beslag genomen.

De verdachte zit nog vast. Twee andere gearresteerde mannen bleken onschuldig en zijn weer vrijgelaten.