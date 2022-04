Opnieuw heeft Noord-Korea raketproeven uitgevoerd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger vuurden de Noord-Koreanen zaterdagavond vanaf de oostkust twee raketten af richting zee. Volgens Noord-Koreaanse media is een nieuw wapensysteem getest dat de nucleaire slagkracht van het land moet vergroten. Of het om dezelfde test gaat waarvan Zuid-Korea melding maakte, is niet duidelijk.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was aanwezig bij de test waarover media in het land berichtten. Op foto's is een grijnzende Kim Jong-un te zien, omringd door applaudisserende officieren. Volgens Noord-Koreaanse media is de test van belang om de inzet van tactische nucleaire wapens efficiënter te maken.

Noord-Korea heeft geen informatie vrijgegeven waaruit blijkt om wat voor raketten het precies ging. Volgens Ankit Panda van het Carnegie Endowment for International Peace, gebaseerd in de VS, ging het waarschijnlijk om ballistische korteafstandsraketten en het eerste wapensysteem van Noord-Korea voor tactische nucleaire wapens. Dat meldt persbureau Reuters.

Dit jaar heeft Noord-Korea al meer dan tien raketproeven gehouden. De Verenigde Staten hebben de VN-Veiligheidsraad opgeroepen strengere sancties in te stellen tegen het land wegens de lanceringen.