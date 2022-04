In Frankrijk zijn zaterdag duizenden demonstranten de straat op gegaan om te protesteren tegen extreemrechts. Tegenstanders van de rechts-populistische presidentskandidaat Marine Le Pen willen voorkomen dat zij in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen wint van Emmanuel Macron.

In meer dan dertig Franse steden was opgeroepen tot betogingen. De politie waarschuwde voor mogelijke incidenten. Onder meer in het centrum van Parijs gingen duizenden Fransen de straat op, onder wie studenten, vakbondsleden, feministen en natuurbeschermers.

Zij riepen antifascistische leuzen en waarschuwden dat een eventuele winst van Le Pen grote gevolgen zal hebben voor de democratie. "Tegen rechts-extremisme. Voor gerechtigheid en gelijkheid. Le Pen niet in het Élysée", stond op een spandoek.

De voorzitter van SOS Racisme, Dominique Sopo, zei tegen persbureau Reuters dat "als extreemrechts aan de macht komt, dat een enorme klap zal zijn voor de democratische, anti-racisme en progressieve stromingen". SOS Racisme was een van de organisaties die opriepen tot demonstraties.

In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen kreeg Marine Le Pen ruim 23 procent van de stemmen. De huidige president Emmanuel Macron kon rekenen op ruim 27 procent van de stemmen. Volgens veel peilingen kan hun tweestrijd in de tweede ronde, op 24 april, behoorlijk spannend worden.

Macron noemde extreemrechts een gevaar voor het land. Le Pen deed de demonstraties af als "ondemocratisch".

Inzet van traangas

De situatie in de hoofdstad dreigde in de loop van de middag even uit de hand te lopen. Kortstondige inzet van traangas door de oproerpolitie voorkwam dat. Enkele minuten later kon de demonstratie doorgaan.

Volgens de organisatoren waren er in het land 150.000 mensen op de been om te wijzen op het gevaar van extreemrechts, van wie 40.000 in Parijs. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken schatte het aantal betogers in de hoofdstad op 9.200 en het landelijk totaal op nog geen 25.000.